阪神との強化試合

今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行う。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で出場予定。この日の試合前練習に姿を見せると、球場のファンは大歓声。ボールの投げ入れには“争奪戦”も起きた。

グラブを持って大谷がグラウンドに姿を見せると、ファンからひと際大きな歓声が起きた。レフトでキャッチボール。打撃練習のボールをキャッチして、左翼スタンドにボールを投げ入れると周辺が騒然となった。

試合前の会見で、井端監督は打順について「1、2番を変える」と説明。前日のオリックス戦は1番近藤、2番大谷だったが、指揮官は「どのように変わるかというのは見たい。（大谷がドジャースで）慣れている1番というのもある」と語った。

前日はオリックス戦に3-4で敗れたが、大谷、鈴木誠也ら出場解禁となったメジャー組が登場。吉田正尚が右翼5階席への豪快なアーチを描くなど、本番に向けて調整を進めている。

チームは大阪から山本由伸、岡本和真、村上宗隆らも合流。30人全員が揃い、焼肉店での決起集会も行うなど絆を深めている。この日の阪神戦がWBC開幕前の最後の実戦。1次ラウンド初戦は6日の台湾戦で、7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと戦う。