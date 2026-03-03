お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、旅行に持って行くのは「ボストンバッグ」か「キャリーケース」、どちらかを調査した。

旅行に持っていくなら、キャリーケース？ イメージ（※生成AIで作成）

「基本はボストンバッグ派かな」と答えたのは、花妃。1週間などを超える長期の場合をのぞいて、基本的にボストンバッグにするそうで、その理由を「エレベーターもエスカレーターもない駅だったときが地獄すぎるから」と明かした。

ひとり暮らしをはじめた際の引っ越しでの実体験からきているそうで、「当時、コロナ禍で人もまばらで誰かに聞くこともできず、困り果てた結果、仕方ないからキャリーケースを（持ち上げずに）階段をすべらせた」と、まさかの方法で突破したエピソードを話した。



あまりに危険な行為に、「やばいよ、電波に乗せていいのかわからへん」と戸惑いを見せたとんずだったが、その状況には同情していた。

とんずは、「引きずれるから」という1点のみでキャリーケースを選択。ただ、難点はあると感じているそうで、「新幹線の3人がけの席で全員がキャリーケースやったら、荷棚の取り合いになる」とコメント。「荷棚を2段にしてほしい」とスペースのなさを嘆いていた。

アンケート結果では、108票の回答があり、「ボストンバッグ」が39パーセント、「キャリーケース」が61パーセントで、キャリーケース派が多い結果となった。

番組公式X

ボストンバッグ派からは、「キャリーケースはジャマになる場面が多いから」という声が多く寄せられた。

「キャリーケースは平坦な道は楽だけど、デコボコ道とか段差、坂道で持って運ぶときのしんどさが好きじゃない。ボストンバッグは、肩かけはもちろん、背負ったりもできるから好きです」



「キャリーだと、ガラガラとジャマになってしまうのでボストンなどの手持ちです」

キャリーケース派は、「ボストンサイズでいけたこともあるけど、キャリーケースのほうが断然ものが入るし快適。いまはもっぱらキャリー派です」という言葉の通り、快適さを推す声が届いた。

そのほか、「どちらかならキャリーケースだが、荷物はできるだけ持たない」という以下のような意見も多かった。



「できるだけ身軽で行きたいので、何泊もしないときはキャリーを持たずに行きます」



「キャリーケース派でありながら、できれば荷物を持ちたくないので、リュック1つで済むように動いています」

この結果に、とんずは「これでわかりましたよね。ボストンバッグ派の皆さんのなかに、ボストンバックのいいところを言っている人は1人ぐらいしかいませんでした。キャリーケースアンチの人がボストン派になってんねん」と指摘。花妃も、「ボストンがいいっていうよりは、キャリーの嫌なところがあんねんな」と納得していた。



※ラジオ関西『Clip火曜日』2026年2月3日放送回より