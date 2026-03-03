ザ・ドリフターズの高木ブーが2日、自身のインスタグラムを更新。加藤茶との２ショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】空気感がたまらない 顔を見合わせる83歳と92歳 互いへの愛が伝わる

高木は「1日遅れちゃったけど。 加トちゃん、お誕生日おめでとう。」と記し、3月1日に83歳の誕生日を迎えた加藤を祝福。「 昨日のイベントは『落選』して、参加出来なかったけど。笑。 次は『ドリフ麻雀』かな。」と続けた。



同日、加藤は都内で妻でタレントの加藤綾菜とトークイベントを開催。ドリフの“盟友”である高木が本名でイベント観覧に応募し、落選していたことを明かしている。また「ドリフ麻雀」は所属事務所の公式YouTubeで配信されている企画。高木と加藤がゲストと麻雀を楽しんでいる。



投稿した写真は顔を見合わせて、ひそひそ話をしているような姿。大ベテラン2人の気の置けない関係性が伝わってくる。1933年生まれで8日が誕生日の高木は「いつも言ってるけど、『現状維持』で頑張ろうね。 皆さんも引き続き、応援して下さい。 よろしくお願いします。」とつづった。



ファンからは「現状維持でいて下さるのが何よりも励みになります」「ブーさんとカトちゃんは宝物」「優しいのが伝わります」「いつまでも、お元気で！」「2人の姿にホッコリしました」「これからも茶さんと元気でいて下さい」など、コメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）