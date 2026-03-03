◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）

新たな活路を開く。白毛のマルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は１４００メートルに主戦場を求め、偉大な姉の後を追う。前走のクイーンＣは手応え良く直線に向いたが、勝負どころから伸びあぐねて７着。北村助手は「折り合って、一瞬だけ（見せ場が）あったけど、やっぱり距離（が長い）かなというところを見せてしまった」と振り返る。しかし、今は時間をかけて差す競馬を教えている段階。「中団で競馬ができたし、内容的には悪くなかった」と収穫も確かだ。

半姉は２１年の桜花賞などマイルＧ１・３勝を挙げた名牝ソダシ。同じ白毛であり、デビューから希代のアイドルホースと姿を重ねられてきた。しかし、現在は母系に流れる短距離の血が強く出てきているようだ。「やっぱりソダシよりママコチャ（のようなタイプ）ですかね。１４００メートルはいい脚を使っていたので。（血統的に）やっぱりそういう（距離的な）ものがあるのかな」と、北村助手は２３年の最優秀スプリンターに輝いたもう１頭の姉の名前を挙げて分析する。

このまま終わるような馬ではない。デビュー戦は函館・芝１８００メートルの２歳レコードで逃げ切って非凡なスピードを見せた。しまいを生かす競馬に転じた２走前のつわぶき賞は最後方を追走し、大外から上がり最速で追い込んで３着。脚質転換にしっかり対応し、潜在能力の高さは示している。

「距離が短くなるのはプラスに働いてくれると思う。ここで結果が出るようなら」と同助手。まずは１勝馬同士の抽選突破が必要になるが、適条件で覚醒のきっかけをつかみ、さらなる大舞台での飛躍につなげる。（山本 理貴）