山形県警察の人事異動が3日、内示され、地元採用の最高ポストの刑事部長に岡崎浩隆・交通部長が起用されました。また、女性2人が警察署長に起用されることになりました。女性が警察署長のポストに就くのは県警察史上初めてです。



県警察の主な人事です。地元採用の最高ポストとなる刑事部長に岡崎浩隆・交通部長が起用されました。

生活安全部長に長沼伸和・警務部参事官兼首席監察官。交通部長に塚本高弘・警務部理事官兼警務課長。

警備部長に本間義和・生活安全部長。

警務部参事官兼首席監察官に近松敬朗・新庄警察署長。

警務部理事官兼警務課長に藤島直弘・交通部参事官兼交通企画課長。

交通部理事官兼運転免許課長に佐藤守・米沢警察署長。

警察学校長に高宮康彦・交通部理事官兼運転免許課長。

県内最大規模の警察署で県都・山形市などを管轄する山形警察署長に板垣敦士・警備部長。

上山警察署長に守谷美雪・新庄警察署副署長。

天童警察署長に今井嘉彦・刑事部参事官兼捜査第一課長。

寒河江警察署長に伊藤智秋・警務部参事官兼総務課長。女性が警察署長に起用されるのは県警察で初めてです。

尾花沢警察署長には渡辺光昭・捜査第二課長。

新庄警察署長に太田善久・警備部参事官兼警備第一課長。

庄内警察署長に工藤茂・警備第一課管理官兼監察課監察官兼警備第一課次長。

酒田警察署長に川崎啓司・寒河江警察署長。

鶴岡警察署長に赤塚修・刑事部参事官兼刑事企画課長。

長井警察署長に遠藤浩幸・警備部機動隊長。

南陽警察署長に木之内元明・科学捜査研究所・所長。

米沢警察署長に高橋秀之・警務部参事官兼監察課長がそれぞれ着任します。

着任は一部を除き4月1日です。





県警察はまた、捜査体制の強化などを図り、新年度、新たな組織の立ち上げなどを行います。刑事部では巧妙化する特殊詐欺や匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウに対応すべく、部門を横断して捜査を行う総合戦略特別捜査隊を新たに設置します。現場での実働部隊として戦略的に捜査・摘発に当たります。生活安全部では、他県で発生したストーカーによる殺人事件などを受け、ストーカー犯罪に対応する人身安全少年課を増員し、より組織的に事件に対応できるよう体制を強化します。警備部では、組織には所属せず単独でテロを行う人物ローン・オフェンダーなどの脅威に対応すべく、警備第一課を増員します。また、警務部では、犯罪被害者支援をさらに充実させるため広報相談課を増員します。