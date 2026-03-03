◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦の試合前にキャッチボールを行い、ボールをスタンドに投げ込むファンサービスを行った。フリー打撃の打球を捕球すると、そのままボールをプレゼントした。またキャッチボール後には５階席にもボールを投げ込む、“特大ファンサ”も行った。練習中には、スタッフに撮影してもらった映像で自らの投球フォームを確認した。

前日には、キャッチボール後に三塁側のエキサイトシートエリアでサイン会を実施。ユニホームを着た子供にサインを書き始めると、ファンが殺到し、大谷は４人に“神対応”したのちにベンチへと引き揚げた。

前日のオリックス戦では、レフトスタンドから日本ハム時代の応援歌が流れる“粋な演出”の中、フルスイングを連発。だが外野フライ２本と空振り三振の３打数無安打だった。実戦は２月２１日（日本時間同２２日）のエンゼルスとのオープン戦以来。井端監督は「何も心配していない。日本に来て投手の球を（見るのが）１週間くらい空いていた。良い形で試合を終えて本番を迎えてくれれば」と全幅の信頼を寄せる。

大谷の打順を巡っては、強化試合２戦で１番と２番をテストする見込みで、オリックス戦では２番で結果は残せなかったが、この日は１番でスタメンに名を連ねた。ドジャースでは主に１番打者を任され、球団初のワールドシリーズ連覇に導くなど、ＭＶＰ４度を誇るメジャー屈指のリードオフマンが、“リベンジ”を狙う。