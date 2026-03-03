「お手洗いの中で…」後の“名優”が仰天オファー 北野武監督の粋な行動が明らかに
俳優の津田寛治が、3日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に出演。北野武監督による「北野映画」出演の経緯について明かした。
【動画】「お手洗いの中で…」後の“名優”が北野武監督に仰天オファー
番組では、津田の経歴をまとめたフリップを紹介。その中に「アルバイト中の喫茶店に北野武が来店した際、自ら売り込み、その後『ソナチネ』で映画デビュー」とあった。その真偽について、津田は「録音スタジオの喫茶だったんです」と切り出すと「よく、北野監督がいらしていて。休憩の時に、うちの喫茶店で休憩されていたから…その時に（出演の直訴を）渡せるかな…」と告白。
続けて「（直訴は）なかなかできないんですよ。あの頃、たけし軍団に入りたい人たちもずっと待っていて、滑り込んで土下座をして『弟子にしてください』っていう方もいたから、ウェイターまでそんなことはできないじゃないですか。だから、失礼なんですけど、お手洗いはおひとりで行かれていたので、失礼なんですけど、お手洗いの中で…だったら、受け取ってくれるかなと。あの当時だからできたかもしれない」と語っていった。
そこからトントン拍子で…とはいかず「受け取っていただいてうれしかったんですけど、そこから1年間音沙汰がなくて。1年後に（喫茶店に）いらっしゃった時に『あんちゃん、まだ俳優目指しているのかい？』って言ってくれて、覚えてくれていたんだって思っていたんですけど」とコメント。「お店の経営者の奥さんが『監督ひどいじゃないですか！この子は1年間待っていて、なんでオーディションにも呼んでくれないんですか！』って怒っちゃって。そうしたら、監督がびっくりしちゃって『そうか、ごめんごめん！』って」と話していった。
北野監督は、その場でスタッフと次回作の打ち合わせを始めたそうだが「あんちゃん、出番だからちょっとおいで！」と、その場に津田を呼び込んだ。津田は「ウェイターやっていたので、オーダーかなと思って、その場に行ったんです。（北野監督が）『このあんちゃん、ウェイターやってんだけどさ。こんな頭して、派手な服着てやっているから、オレが“ウェイターだったら、ウェイターらしい格好でやれコノヤロー”って言うから。これひとつ増やすから』って、スタッフさんに説明してくれて」とその場で出演シーンが決まったことを明かした。
喫茶店の“奥さん”の一言が、いまだに北野監督の印象に残っているようで、津田は「監督は、いまだに『あのお母さん元気か？』って言ってくれるんですよ」と明かしていた。
