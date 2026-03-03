元AKB48・上村彩子、第1子出産を発表「初めての育児に慣れないことも多いですが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです」
元AKB48で声優の上村彩子が3日、自身のXで第1子出産を発表した。
【写真】赤ちゃんの写真も公開！小さな手と共に出産を報告した上村彩子
上村は「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と発表。「多くの方々のサポートをいただき無事出産できたことを、心より感謝申し上げます」とつづった。
続けて「初めての育児に慣れないことも多いですが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントした。続けて「お仕事も体調を見つつ少しずつ再開し、より一層精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いします」と結んだ。
上村は埼玉県出身。AKB48元チームK。『スーパーカブ』『女神寮の寮母くん。』などの作品に出演している。
【写真】赤ちゃんの写真も公開！小さな手と共に出産を報告した上村彩子
上村は「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と発表。「多くの方々のサポートをいただき無事出産できたことを、心より感謝申し上げます」とつづった。
続けて「初めての育児に慣れないことも多いですが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントした。続けて「お仕事も体調を見つつ少しずつ再開し、より一層精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いします」と結んだ。
上村は埼玉県出身。AKB48元チームK。『スーパーカブ』『女神寮の寮母くん。』などの作品に出演している。