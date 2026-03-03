タレントの武井壮（52）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。知られざる自身の経歴を明かす場面があった。

この日はお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱とともに出演。武井は山本が率いる草野球チーム「神様」のメンバーで、出会いは武井が芸能界入りする前の20年以上前だったという。

かつて車上生活を送っていた武井。世田谷の上町とか、駒沢通り沿いの駐車場や晴海の方のホテルなどの駐車場など、転々をしていたそうで「ポルシェのオープンカー、ボクスターに乗って、家財道具を入れて、シャツが26枚入ってて“1月いける”って言ってたんすよ」と苦笑。「半袖だけです。はい。長袖は着ないというキャラだったあの頃ですよ」と懐かしんだ。

山本は「あの頃から上り詰めたよね。差がすごいよ」としみじみ。「あれって、どうやって生きてたのかがよくわからん」ともらすと、武井は「僕はあの時、5日間だけ働くって決めてたんですよ。僕やっぱスポーツがやっぱり実績があったんで、その指導理論みたいなのにもちょっと定評があったんですよ。だからプロスポーツ選手が僕のところに習いに来たりしてたんですよ。ソフトバングの本多（雄一）選手、盗塁王取った。盗塁王を取る前のオフシーズンの、トレーナー僕がやってたんですよ。それで、プロゴルファーとか競輪選手とか、あと陸上の日本代表とかの合宿に、と、コーチで行ったりとかして。そういうので5日間でごそって稼いで、あとは修行に充てるって決めてたんですよ」を明かした。

山本が「じゃあ車には住んでいたけど、生活に困るような感じでは一切なかったってこと？」と聞くと、武井は「やっぱ5日なんで、限界ある。ポルシェのガソリン代ってまあまあかかる。“今月16（万円）しかねえな”とか（あった）」と苦笑した。

陸上競技・十種競技元日本チャンピオンとして知られるが、「20代はスポーツに全力費やして、テレビで使うスポーツを全部覚えようって、陸上の後にアメリカ行ってゴルフ覚えて、その後欽ちゃん球団で野球やってとか、あとプロ野球選手のトレーナーとか、台湾プロ野球のコーチとかやって、野球とゴルフと陸上全種目できるから、テレビの番組ほとんど行けるじゃんって」と経歴を明かした。

さらに芸能界でデビューする前には、プロブロガーとして活動していた時期もあるといい「全開くん」を名乗り、「いろんな地方でダッシュする画像とともに熱いメッセージをブログで書くっていうブログやってたんですよ」と武井。「それがプロバイダーのブログランキング1位を17週連続とかで取ったりとかして。日本初のプロブロガーだったんですよ。給料もらってあれ書いてたんですよ。月7万5000円給料もらって、ブログを週1以上投稿するっていう契約をした初のプロブロガーですよ、日本初」とした。