人気キャバ嬢が、背中がざっくりと開いた大胆なドレス姿を披露。狩野英孝らが「素晴らしいドレス」などと絶賛するヒトコマがあった。

【映像】後ろが丸見え！大胆露出したドレス

2月25日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#48が放送。MCは狩野英孝、ベッキー。ゲストには、予約不可のSレアキャストのきほ（銀座・ジャングル東京）、ひつじねいり（細田祥平、松村祥維）が登場した。

オープニングトークで注目を集めたのは、この日き、ほが着用していた黒のロングドレス。狩野が「今日は素晴らしいドレスで」と感想を述べると、ベッキーも「めっちゃ可愛いんです」と大絶賛した。きほは「うれしいです」と言いながら立ち上がり、後ろのデザインをカメラに向けて披露。背中がざっくりと開いた大胆なドレスには、さりげなくパールがあしらわれており、「後ろにパールがあって」とポイントを紹介した。なお、このドレスはきほがプロデュースするブランド「LaVie」のアイテムだという。

番組中盤には、シャンパンタワーの話題でもスタジオを驚かせたきほ。「きほさんの最高額は？」と聞かれると、「結果として7000万円」とさらりと回答。ひつじねいりの松村は「え、7000万？！」と驚き、細田も「国の予算じゃん」と呆然とした。

さらに、きほはお酒を一滴も飲まないそうで、狩野が「流して終わり」と説明。これに細田が「フードロスとか知ってます？」とツッコミを入れ、きほは苦笑いを浮かべていた。