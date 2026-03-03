2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が2日、新曲「流星の約束」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。

今曲は、アップテンポで疾走感のあるサウンドと、キラキラとしたメロディーが融合したザ・アイドルな王道ラブソング。美しくロマンチックな世界観の中で、いつも応援してくれる大切なステラ（ファン）へ向けた、まっすぐな思いを届ける一曲だ。Lapisは「君意外何もいらない」、心音も「いつだって隣に君にいてほしい」と、歌詞の世界線に沿った言葉でメッセージを発信した。

22、23日に、神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブ「Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-」を開催する。昨年8月にグループ史上最速で実現させた日本武道館での1stワンマンライブに続き、約7カ月ぶりとなる2度目の単独公演だ。ライブコンセプトは「夢を終えた6人が、時代を創る王となる」。すでに公開済みの実写MV「King So Dirty」での反逆の王たちが自らの王国を築き上げていくという強い意志に加えて、今作のようなファンへの甘いメッセージも携えて、新たなフェーズへと向かう。

なお、同ライブの機材開放販売（先着）も、STPR TICKETで発売が始まっている。