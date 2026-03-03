福原遥、総額1億円超ジュエリー着用 ブルガリアンバサダー就任「ふさわしい女性になれるように頑張りたい」
俳優の福原遥が3日、都内で行われた『ブルガリ アンバサダー 就任記者発表会』に登壇。総額1億円を超えるというジュエリーを着用した。
【写真】素敵…華やかなアクセサリーを身につける福原遥
福原はこの日、「ティーヴァ ドリーム」のネックレスとイヤリング、ルベライト、アメシスト、シトリンクォーツ、ダイヤモンドを使用したリングを着用。ジュエリーの輝きを際立たせる純白のドレスに「セルペンティ」のバッグを合わせた。
アンバサダー就任にあたって「世界中で愛されているブルガリのアンバサダー就任ということでうれしかったですし、たいへん光栄に思っております。すごくうれしくて、今まで支えてくださった方にも感謝だなと」と喜びのコメント。「ブルガリのような美しさ、輝かしさ、真の強さ、前向きなエネルギーを持つ女性に成長していきたいなと思います。ブルガリにふさわしい女性になれるように頑張りたいと思います」と誓った。
【写真】素敵…華やかなアクセサリーを身につける福原遥
福原はこの日、「ティーヴァ ドリーム」のネックレスとイヤリング、ルベライト、アメシスト、シトリンクォーツ、ダイヤモンドを使用したリングを着用。ジュエリーの輝きを際立たせる純白のドレスに「セルペンティ」のバッグを合わせた。
アンバサダー就任にあたって「世界中で愛されているブルガリのアンバサダー就任ということでうれしかったですし、たいへん光栄に思っております。すごくうれしくて、今まで支えてくださった方にも感謝だなと」と喜びのコメント。「ブルガリのような美しさ、輝かしさ、真の強さ、前向きなエネルギーを持つ女性に成長していきたいなと思います。ブルガリにふさわしい女性になれるように頑張りたいと思います」と誓った。