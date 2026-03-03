【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】唯一無二の国歌独唱→渡邊が「スゲェ」？（実際の様子）

沖縄サントリーアリーナで開催された白熱の日韓戦でティップオフ前に披露されたアーティスト・三浦大知の極上パフォーマンス。その圧巻の歌声はSNS上でバズを巻き起こしているが、歌唱直後の中継映像に映し出された“ある選手”のリアクションにもファンの熱視線が注がれている。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦し、シーソーゲームを78−72で制した。FIBA公式戦での日韓戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりという歴史的快挙だ。

この一戦の幕開けを彩ったのが、地元・沖縄出身の三浦による国歌独唱だ。独特のグルーヴと圧倒的な声量でアリーナを包み込むと、歌い終わった瞬間に会場全体から大きな拍手が巻き起こった。

SNS上で「鳥肌が立った」「唯一無二の歌声」「永久保存版」「声量が、声の音圧が、画面越しからも伝わってきた」と絶賛の嵐が吹き荒れる中、ファンの間で密かに話題を呼んだのが、中継カメラが捉えたSF渡邊雄太の様子だ。選手たちが一斉に拍手を送る中、ひときわニコニコと嬉しそうな笑顔を浮かべていた日本のエース。よくよく確認すると、口の動きが思わず「スゲェ」と呟いているように見えたのだ。

微笑ましいシーンをファンも見逃さず

この微笑ましいワンシーンを見逃さなかったファンからは、SNS上で「大知さんが歌ったあとの渡邊雄太選手の笑顔がまた嬉しかったです」「終わったあと、渡邊選手が『スゲェ』って言ったように見えました。テレビ越しにでも音圧感じるほどだから、会場だともっと凄かったんだろうな」と共感の声が続出した。

さらに、渡邊の愛称である“ナビ”を用いて「三浦大知くん国歌独唱のあとにナビの笑顔。すげ〜って言ってた気がする」「三浦大知さんの独唱のあとナビさんがなんか嬉しそうで私も嬉しくなった笑」「ナビ、三浦大知さんの歌に思わずすげぇって呟いてるの可愛かった」といった声も上がり、極上の歌声がトップアスリートのテンションをも引き上げた瞬間に、多くのファンが注目していた。

なお、渡邊は試合後に自身のインスタグラムを更新。「Thank you Okinawa. 代表選手としてあの場所でプレーするのはやはり格別でした」という感謝のメッセージと共に、試合中の写真だけでなく、国歌独唱時の写真もアップしている。中継映像でのリアクションとの直接的な関連性は定かではないものの、渡邊にとっても三浦が作り上げた試合前の特別な空気感は、深く心に刻まれるものだったに違いない。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

