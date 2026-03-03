野球日本代表・侍ジャパンの一員としてWBCへ臨むドジャース・大谷翔平選手が、大会への思いやMLBで次に目指す個人タイトルを明かしました。

大谷選手が出演したのは、株式会社コナミデジタルエンタテインメントが3日から公開したモバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』の新CM。“KONAMI野球ゲームアンバサダー”を務めている大谷選手に加え、イチローさん、ダルビッシュ有投手が出演しています。

メイキング映像では大谷選手へ、“前回2023年のWBCからさらに進化したと思う能力”という質問が。これに大谷選手は少し悩んだ後に「走力」と回答し、「2024年に“50-50”をやったので」と59盗塁をマークしたことを理由に挙げます。

続いてバッティングについても聞かれると、「パワーがSからSSに。SSSくらいに(笑)」とジョーク。ゲームでは存在しない数値を挙げながら笑ってみせました。

“次に達成したい記録や目標”という問いには真剣な表情で考え、サイ・ヤング賞と回答。「日本人はまだとったことがない。個人的にも日本人の選手を含めて1番目標になりやすいところではある」と答えました。

そしてWBCへの目標を問われた大谷選手は、ボールへ「優勝!!」の2文字を力強く記載。2連覇へ向けての意気込みを感じさせました。