秋田市の住宅では江戸時代に作られた歴史を感じるひな人形など100体以上が一般公開されました。



中には一緒に戦火を逃れ80年、女性とともに歩んだ内裏雛もありました。



秋田市の大町一丁目の住宅です。



こちらの家では、毎年、桃の節句にあわせてひな人形など100体以上を飾って一般に公開しています。



現代の鮮やかなひな人形はもちろん、歴史あるおひな様も飾られています。



こちらの「有職雛」、朝廷や公家に携わった人たちを有職といいます。





公家装束を纏った有職雛は、主に公家や大名家で飾られました。面長で切れ長の目をした「享保雛」は、能面のような表情をしているのが特徴です。こちらは、今から200年以上前に活躍した人形師、二代目原舟月が作った古今雛。いずれも江戸時代の作品です。全て個人が所有する人形で、公開初日の朝から訪ねて来る人たちもいました。人形の持ち主は、野口千恵子さん92歳です。約50年前、嫁ぎ先のこの家の蔵に眠っていた貴重なひな人形の数々を見つけ、公開を始めました。こちらは28年前の映像です。野口さん（当時64歳）は、当時も、ひな壇をしつらえていました。孫の人形なども加わって少しずつ増えているそうです。野口さん「ご先祖から伝わったものはみなさん大事になさってそれでこういう風に飾ってあげて、お雛様も喜ぶし」「とにかくその古き日本の物をね失わないようにと思って私はいつもそれを願っております」そんな野口さんが一番大切にするひな人形があります。野口さんの祖母の時代から伝わる内裏雛です。野口さん「戦争前にはずっと飾ってたのよ。だけど戦争の時に防空壕にこのお雛様だけ入れたわけ。それで助かったわけ」記者「ほかの…」野口さん「ほかのお雛さまはみんな焼けちゃった」記者「じゃあその2体だけ…」野口さん「2体だけが助かったわけ。そいで助かったから母が『持っていきなさい』って、あなたのお雛さんだから持っていきなさいって言われて、お嫁に来るときに貰って来たの」茨城県の水戸氏で生まれ育った野口さんは12歳の時、このおひな様と戦禍を逃れました。以来、秋田に嫁いでからも生涯を共にしています野口さん「時代がね、やはり断捨離だとかね、シンプルライフとかっていいますけどま、それはそれでいいけども、やはりそれだけじゃね、日本のね、いいものなくなっちゃう」「いずれにしても物を大事にして下さいなって言いたいですね」野口家のおひなさまは今月いっぱい展示されます。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします。