秋田市の認定こども園で、来週卒園式を迎える年長園児とのお別れ会が開かれました。

3月3日の桃の節句にちなみ、年中以下の園児たちがひな祭りの寸劇を披露して門出を祝いました。

秋田市横森にあるこまどり幼稚園で開かれた、年長園児とのお別れ会。

一緒に遊んでくれたこれまでの感謝の気持ちを伝えようと、年中以下の園児たちが歌やダンスをプレゼントしました。

「3月3日はひな祭り、ひな祭りはわたしたちの結婚式なの」

3月3日の桃の節句にちなみ、ひな祭りの寸劇の披露も。

三人官女を演じる園児たち
「結婚式のお祝いにひなあられを持ってきました」
「ピンクと白と黄色と緑がありますよ」

ひな人形は、平安時代の京都に住む公家の結婚式を表現しているとも言われています。

子どもたちの健康や幸せを願うひな祭り。

最後はみんなで一緒に歌い、門出を祝いました。

みんなで歌う
「五人囃子の笛太鼓、きょうは楽しいひなまつり」

これまでは“お兄さん・お姉さん”として積極的に年下の園児たちを引っ張ってきた年長園児たち。

年長の園児
「たのしかった」
記者
「どんなところ？」
年長の園児
「ぜんぶ」

年長の園児
「年少さんとか、ぜったい忘れたくない」
記者
「小学校で頑張りたいことは？」
年長の園児
「おんどく」

歌やダンスにたくさんのパワーをもらって。

来月からは新1年生です。


