西川町の菅野大志町長による町の職員などに対するパワーハラスメント問題を受け、菅野町長はきょう開会した町議会で、この問題の責任を取るために「退職金は受け取らない」と発言しました。

【写真を見る】西川町・菅野町長 パワハラ問題受け約2200万円の退職金を辞退へ 進退については明言避ける（山形）

来月に西川町長選挙が控えていますが菅野町長は、進退についての明言を避けています。



西川町の菅野町長をめぐっては、元・町職員の襟元をつかみ、町長室に連れ込むなどといった複数の行為が、パワーハラスメントの実態調査を行ってきた百条委員会によってパワハラであると認定されています。

きょう始まった新年度予算などを審議する町議会で、菅野町長は自身のパワハラ問題について触れ、関係者に対して謝罪しました。

そして、この問題の責任の取り方だとして、次のように述べました。

菅野大志 西川町長「現時点において示せる責任のあり方としては、退職金を受け取らないことであります」

西川町によりますと、退職金はおよそ２２００万円あまりで退職金を辞退するためには条例を改正する必要があり、今後、条例改正案が追加で提案される見込みだということです。

■第三者委員会によるパワハラ調査も

また、議会後に開かれた議会全員協議会では、百条委員会とは別に設置された第三者委員会によるパワハラ調査の進捗状況も報告され、調査の内容は今月１６日に公表されるということです。

西川町長選挙の告示は来月７日に迫っていますが、菅野町長は今の所、今後の動きについて明言していません。

今後の菅野町長の動向に注目です。