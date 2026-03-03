5月末に能登で本州初の放鳥が予定されている国の天然記念物・トキ。

自然界で自立して生きていけるよう、3日から放鳥候補となるトキの訓練が新潟県佐渡市で始まりました。

記者リポート「トキが入った箱が、今、野生復帰ステーションに到着しました。作業員が一体一体丁寧に運んでいます」

新潟県佐渡市にある佐渡トキ保護センターからは、放鳥の候補となる20羽のトキが野生復帰ステーションの管理棟に運ばれました。

中には2025年、石川県能美市のいしかわ動物園で生まれた個体も。

能登での放鳥に向けて、トキにGPSも

管理棟では、トキを識別するための番号のついた足環が取り付けられ、飛んでいる際にも遠くからでも見分けられるように羽に赤や青などの色が塗られました。

また能登での放鳥に向けトキでは初めてとなるGPSも今回取り付けられています。

作業に当たった1人、いしかわ動物園の獣医師・堂前弘志さん。

およそ5か月ぶりにトキと再会を果たしました。

いしかわ動物園・堂前弘志獣医師「懐かしい思いでいっぱい。自分たちが手塩にかけて育てた個体。元気に能登に来て、大空を舞ってほしい」

順化ケージで生きたエサをとらえる能力を鍛える

トキはその後、自然環境に慣らすために設けられた順化ケージに放たれたあと、羽咋市で放鳥される5月末まで生きたエサを捕らえる能力など自然環境で生き抜く力を鍛えます。

環境省佐渡自然保護官事務所・北橋隆史首席自然保護官「まずは事故なく終えてホッとしている。これから順化訓練が始まるが、本州で生きていく技術を準備していく」

いしかわ動物園・堂前弘志獣医師「佐渡と能登の環境は本当に似ている。能登で放鳥されてもトキは違和感なくやっていけると思う」