流通経済大は３日、サッカー部で部員が違法薬物を使用している疑いがあると情報提供があり、調査の結果、５人が使用を認めたと発表した。茨城県警が捜査している。大学は午後に記者会見を開いた。

大学によると、２月２４日に特定の男子部員が違法薬物を使用している疑いがあるとの情報提供があった。部内での調査で複数の学生に簡易検査を実施したところ、学生１人から陽性反応が確認されたという。さらなる調査の結果、学生５人が違法薬物使用を認める供述をしたため、２７日に県警に相談した。県警は当該学生５人に任意で事情聴取を行い、２８日未明に令状に基づき男子サッカー部寮への家宅捜索が行われた。

会見では簡易検査について、「アマゾンで２種類の検査キットを頼んで、翌日到着次第調査を行った」と明かした。違法薬物は「使用した５名、大麻と認識して使用したと発言している」とした上で、薬物の使用方法については「リキッドと聞いている」と話した。

現在、疑いのある部員５名は「寮の別室で自粛中」。先月２７日には、サッカー部所属学生に無期限活動停止の措置とその理由を片山直登学長より説明したという。また、部の廃部については「検討しておりません」と強調。「非常に大きな進展があれば。そのような大きな話になれば、またその時点でということになります」と説明した。

同大サッカー部は、全日本大学サッカー選手権で２度、総理大臣杯３度と、５度の全国優勝を誇る名門。過去に１７０人以上のプロ選手を輩出しており、現役では日本代表ＭＦ守田英正などが在籍していた。