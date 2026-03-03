読売３３３終値、１６３７円安の４万８８８９円…中東情勢への警戒感で２日連続下落

３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１６３７円２６銭（３・２４％）安の４万８８８９円４８銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、９割超にあたる３１５銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７７８円１９銭（３・０６％）安の５万６２７９円０５銭だった。両株価指数とも、下落率が３％を超える大幅な値下がりとなった。

３日の東京株式市場は中東情勢への警戒感が続き、全面安の展開となった。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を巡り、トランプ米大統領がさらなる大規模な攻撃を行う可能性に言及したと報じられた。市場では、中東情勢の緊迫化が長期化するとの見方が広がり、投資家心理が急速に冷え込んだ。東証プライム銘柄の９割超が下落し、特に自動車や石油関連、空運関連の銘柄の値下がりが目立った。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、電子部品大手ＴＤＫの１０・３８％が最大だった。マツダ（９・３４％）、太陽誘電（８・４２％）と続いた。

上昇率は、三菱ガス化学（５・０４％）、浜松ホトニクス（３・８５％）、京都フィナンシャルグループ（２・３０％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１２６・２５ポイント（３・２４％）低い３７７２・１７。