¡¡¶âÍ»Ä£¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î°Å¹æ»ñ»º¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢´ØÏ¢¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È£³Æü¡¢Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£

¡¡È¯¹Ô¤Ë¤Ï°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢£±·îËö»þÅÀ¤Ç±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤ÎÅÐÏ¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¶âÍ»Ä£¤Ï´Ø·¸Àè¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¡¡ÌäÂê¤Î¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀè·î£²£µÆü¡££±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÏ¢Â³µ¯¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö£³¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ö£Î£ï£Â£ï£ò£ä£å£ò¡¡£Ä£Á£Ï¡×¤¬¥ß¡¼¥à¥³¥¤¥ó¡Ê¡á¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ä¥â¥Î¤ò¥¸¥ç¡¼¥¯¤äÉ÷»É¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿°Å¹æ»ñ»º¡Ë¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö£Ê£á£ð£á£î¡¡£é£ó¡¡£Â£á£ã£ë¡×´ØÏ¢¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥È¡¼¥¯¥ó¤Ç¡¢À¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Åö¤Î¹â»Ô¼óÁê¤¬£²Æü¡¢Æ±¥È¡¼¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¾Á°¤Î¤»¤¤¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÏÁ´¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£Ä¾¸å¤ËÆ±¥È¡¼¥¯¥ó¤ÏË½Íî¤·¤¿¡£

¡¡£³Æü¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥ó¤òÀß·×¡¦È¯¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö£î£å£õ¡×£Ã£Å£Ï¤Î¾¾°æ·ò»á¤¬¡¢£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤¬£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¤ò´ë²èÎ©°Æ¤·¡¢¹Â¸ý»á¤Î£Î£ï£Â£ï£ò£ä£å£ò¤ËÄó°Æ¡£¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤ÎÀß·×¡¦È¯¹Ô¡¦±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅö¼Ò¤Ë°ìÇ¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òµ­¤·¤¿¡£

¡¡±²Ãæ¤Î¹Â¸ý»á¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÏÃç´Ö¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤äÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ÏÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤Ç¸þ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¶âÍ»Ä£¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï¥È¡¼¥¯¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿£î£å£õ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹Â¸ý»á¤â»ö¾ð¤òÄ°¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡¤¿¤À¤Î­à±ê¾å°Æ·ï­á¤Ç¤ÏºÑ¤ß¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£