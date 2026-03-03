¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¡¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¤Ç¤â¡ÖÄ¾¤Á¤ËÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤Î»Ù±ç±äÄ¹¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£³Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÍî¹çµ®Ç·½°±¡µÄ°÷¤Ï¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö¸¶Ìý²Á³Ê¤Ê¤É¤¬¹âÆ¤È¤·¤Æ¹ÈÏ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë·ÐºÑÂÐºö¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×À¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¼ç¤ËÅÅÎÏ¶¡µë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¡Ù¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÌý²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Î¤ª¤è¤½Ìó£·¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢£Ì£Î£Ç¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë²ÐÎÏ¤Ï¤ª¤è¤½£³³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢£Ì£Î£Ç¤ÎÄ´Ã£¤ä²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Ì£Î£Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¾¤Ë£Ì£Î£Ç¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤«¤é¤Î¶¡µë¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÂåÂØÄ´Ã£¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡£³·î¤Þ¤Ç¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶âÊä½õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö£²¤«·î¤«¤é£´¤«·îÁ°¤ÎÇ³ÎÁÍ¢Æþ²Á³Ê¤ò»²¾È¤·¤Æ²Á³Ê¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¾¤Ëº£ÈÌ¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ£Ì£Î£Ç¤ÎÍ¢Æþ²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤âÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤¬Ä¾¤Á¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸¶Ìý¤ä£Ì£Î£Ç²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤¬Êª²Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡¢Â¾¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤ò¤è¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤ÞÄ¾¤Á¤ËÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤Î»Ù±ç±äÄ¹¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ËÍ½È÷Èñ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬¡ÊÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤¬¡ËËÜµ¤¤ÇÄ¹´ü²½¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Í½»»¤Ï¡¢Åö½éÍ½»»°Æ¤ËÀÑ¤à¤Ù¤¤È¤¤¤¦²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÛÍ×À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤äÄ¹´ü²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£