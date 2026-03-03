ひがし茶屋街の目抜き通りにお店を構える「はくのと」。木材を格子状に組み合わせた「木虫籠（きむすこ）」の意匠が美しい茶屋建築の建物です。店名である「はくのと」と平仮名4文字を刻んだ軒先の行灯や玄関前の暖簾が、来る人を優しく招き入れます。

お店を手掛けるのは、金沢の老舗金箔メーカー「箔座」。店内は白を基調にしたモダンな雰囲気で、木製のテーブルやカウンターに温かみがあり、木虫籠の格子の隙間から差し込む柔らかい日の光も印象的です。お店全体が「優しい気持ち」に包まれているようです。

それもそのはず！「はくのと」は、金沢の一大観光地であるひがし茶屋街から、能登の魅力を発信するカフェなのです。能登は2024年1月の震災で大きな被害を受けました。お店ではその能登産の食材を盛り込んだメニューを提供。お客さんもスタッフも、みんな一緒に能登の復興を願い、心を寄せる優しい気持ちにあふれています。



能登特産のワインを楽しむペアリングプレートとブルーベリーパフェ

能登ブレンドワイン「ピンクムーン」とペアリングプレート「能登プレミアム」のセット2420円

注目のメニューは、能登産ワインと、能登産農水産物や伝統食材を取り入れたペアリングプレートのセットです。能登は世界農業遺産にも認定された“里山里海”のめぐみ豊かな土地。その土地で実ったブドウを使用したワインは「能登の一品」として国内外で人気を集めています。

お店で扱っているのは、輪島市門前に醸造所を構える「HEIDEE WINERY（ハイディワイナリー）」のワインです。さまざまなラインナップを揃える中、今回は能登ブレンドワイン「ピンクムーン」をチョイス。球体状に凍らせたロゼワインに白ワインを注いだお店オリジナルの一杯です。まん丸の氷のロゼのピンクと白ワインの黄金色が溶け合う淡いグラデーションが美しい！

ペアリングプレート「能登プレミアム」は、能登産の青さのりを使ったフリット、バケットと合わせた能登かきのオイル漬け、そして輪島にある老舗和菓子店「柚餅子総本家中浦屋」の代表銘菓「丸柚餅子（まるゆべし）」とレーズンの酒粕和えなど、能登尽くしの一皿です。どれも素材のおいしさを生かすため丁寧に作られた真心を感じる味わいです。

「はくのとパフェ 能登ブルーベリー（金箔入り）」1540円

そしてもう一つの注目メニューが、能登の特産であるブルーベリーが主役の「はくのとパフェ 能登ブルーベリー（金箔入り）」です。能登町にあるブルーベリー農園「ひらみゆき農園」のブルーベリー果実をそのまま使用、ブランマンジェやゼリーなどさまざまな食感と味わいで楽しめます。

能登産ブルーベリーの特徴はその粒の大きさ。甘さも十分で、食べ応えがあります。ブルーベリーのほか、能登で育ったクロモジのお茶のジュレや能登塩のジェラートなどを層状に重ねて仕上げたパフェは、見た目の美しさはもちろん、甘すぎずさっぱりと食べられる味わいも魅力です。



メニューで使用した食材や、仕入れ先である能登の生産者やメーカーの食品は、店の一角で販売もしています。実際に味わってみておいしかった商品や、心をつかまれた食材をその場で購入でき、そして能登の支援にもつながっていると実感できるのもうれしいですね。

商品はワインや焼酎、クロモジ茶、ブルーベリーソースのほか、能登の伝統的魚醬油「いしり」など、約30種類を揃えています。店に立つのは能登への愛にあふれたスタッフばかりなので、どんな料理に合うお酒なのか、どんなふうに味わったらいいのか、質問しながら手にとってみるのもいいかもしれません。

はくのとのロゴは、細長く伸びる能登半島をリボンのような緩やかで、でもはっきりとしたラインで描いています。これには「しなやかに結ばれた能登半島」の意味が込められています。ブルーベリーのパフェを食べたお客さんの中には、そのおいしさに感動して、その足で能登に向かった人もいるのだそう。能登には人を惹きつける魅力があります。その魅力をまずは「はくのと」で感じてみてください。



■はくのと

住所：石川県金沢市東山1-13-23

TEL：076-253-8881

営業時間：10〜17時

定休日：無休（公式Instagramで最新情報を要確認

https://www.instagram.com/haku_noto/）



Text：能登印刷株式会社

Photo：山岸栞依



