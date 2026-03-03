まずは、平安貴族の文化に触れる枕香づくりの体験からご紹介。創業300年以上の歴史を持つ京都の老舗香木店「山田松香木店」監修のもと、「土のぬくもり」や「若芽の息吹」といった春待ちをテーマにした数種類の香原料を自由に調合し、世界に一つだけの香りを作ることができます。春の象徴である「桜」や「梅」をあしらった上質なちりめん袋に収めて完成！ プレゼントにしてもよろこばれそうです。■春待ちの枕香づくり期間：2026年3月1日（日）〜20日（金・祝）時間：20〜22時料金：無料予約：不要

客室でも使用してる京唐紙

続いては、京都の伝統的な「京唐紙」の技法で、春を映すオリジナルのポストカードをつくる体験。京唐紙は、各客室の壁にも使用されています。今回の体験では、好みの版木や色合いを選び、丁寧に和紙に摺り上げていきます。作ったポストカードを旅の思い出として持ち帰れば、おうちでも旅の余韻に浸れること間違いなし。思い出をしたためて京都から投函するのもいいですね。■桜の京唐紙カードづくり期間：2026年3月1日（日）〜4月10日（金）時間：11時30分〜12時30分料金：3388円予約：公式サイトから前日20時までに要予約

「星のや京都」では、空中茶室やライブラリーラウンジでも桜を楽しむことができます。春の暖かい空気を感じながら、京都の書店「恵文社一乗寺店」が選書した春にちなんだ書籍を手に、季節の飲み物を飲んでリラックス。ゆったりした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？ 桜に彩られた奥嵐山の美しい景色も必見です。■春うららのひととき期間：2026年3月25日（水）〜4月9日（木）時間：8〜10時料金：無料予約：不要

桜が咲く川沿いでぜひチャレンジしたいのが「パワーウォーク」。深い呼吸と体幹を意識しながら足裏でしっかりと地面を踏み早足で歩く、星野リゾートならではの健康法です。朝の柔らかな光と風を全身で浴びることで、心身ともにリフレッシュ！ 清々しい気持ちで1日を始めることができますよ。■桜の中のパワーウォーク期間：2026年4月1日（水）〜4月10日（金）時間：7時15分〜8時料金：無料予約：公式サイトから前日20時までに要予約

水の庭

古来より日本人が儚く散る桜に見出してきた「もののあはれ」。晩春の「水の庭」では、この日本ならではの美意識を体感できるお茶席が用意されています。

一服ずつ丁寧に点てた抹茶と共に味わうのは、京菓子司「亀屋良長」の和菓子。舞い散る花吹雪と水面に浮かぶ花筏を同時に楽しめる、「水の庭」の情景を映したような一品です。春風のなか、散りゆく桜を愛でながら特別なひとときを過ごしましょう。■花散る水辺のひととき期間：2026年4月10日（金）〜16日（木）時間：8〜10時料金：無料予約：不要

桜咲く大堰川を船で登ってチェックインするアクセスも魅力

いかがでしたか？ 各アクティビティは開催期間が異なるので、気になる体験があったら、まずは期間をチェック！ 「星のや京都」のラグジュアリーな空間で、ひと味違うお花見体験を満喫してみてくださいね。

■星のや京都「春のアクティビティ」

期間：2026年3月1日（日）〜4月16日（木）※アクティビティごとに異なる

住所：京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2

TEL：050-3134-8091（星のや総合予約）

料金：桜の京唐紙カードづくりのみ3388円、ほか無料。

※宿泊は別途、1室19万3000円〜

アクセス：阪急嵐山駅より徒歩約10分

対象：宿泊者のみ

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。