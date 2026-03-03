「インフォ」はなんの略？さすがに知ってる…！？

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「インフォ」はなんの略？ 「インフォ」はなんの略か知っていますか？ 英語では「info」と表します。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「インフォメーション（information）」を略した言葉でした！ インフォメーションとは、情報や報道、また受付や案内所の意味を持つ言葉のこと。 一方で、混同してしまいがちな言葉に「インテリジェンス（intelligence）」があります。 主に「知性、知能、理解力」を指す言葉のことですが、ビジネスや学術分野では「目的を持って分析・加工され、意思決定に役立つ価値ある情報」を意味するのだそう。 例えば、「雨が降っている」という事実の情報がインフォメーションであることに対して、インテリジェンスとは「雨が降っているから傘が必要」という行動を伴う知識のことを指していますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

