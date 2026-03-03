「今日好き」あいさ、美脚輝くミニスカ制服姿でディズニー満喫「脚長くて綺麗」「JK謳歌してて眩しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が3月2日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身JK「完璧な着こなし」ミニスカ制服姿で美脚スラリ
細川は「学校帰りに友達とディズニー行ってきた︎」と報告。「＃制服ディズニー ＃ljkの素敵な思い出」と記し、東京ディズニーリゾートで撮影した写真を複数枚投稿した。シンデレラ城を背にした友達との集合写真には、レオパード柄のピンクのファンキャップを被り、ブラウンのブレザーにチェック柄のミニ丈スカートの制服を着用した細川がピースサインをする姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
また、お揃いのファンキャップを被った友達との自撮りショットなども載せ、「ljkもうすぐおわる」と泣き顔の絵文字を添えている。
この投稿は「脚長くて綺麗」「完璧な着こなし」「憧れのスタイル」「めちゃくちゃ楽しそう」「JK謳歌してて眩しい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
