「今日好き」清水あす香、ミニスカコーデで遊園地満喫「友達もスタイル抜群」「脚長くて綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が3月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿の遊園地ショットを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「友達もスタイル抜群」遊園地でのミニスカコーデ
清水は「よみうりランド行ってきたー！！最後に行ったのはJCミスコンのグランプリ発表後だったからなにもかも新鮮でとっても楽しかった〜」と記し、園内での写真を複数枚投稿。黒のジャンパーにグレーのミニスカートのコーディネートで一緒に行った友人たちとの3ショットを公開し、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「イルミネーションに負けない綺麗さ」「友達もスタイル抜群」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」19歳美女「友達もスタイル抜群」遊園地でのミニスカコーデ
◆清水あす香、ミニスカ遊園地ショット公開
清水は「よみうりランド行ってきたー！！最後に行ったのはJCミスコンのグランプリ発表後だったからなにもかも新鮮でとっても楽しかった〜」と記し、園内での写真を複数枚投稿。黒のジャンパーにグレーのミニスカートのコーディネートで一緒に行った友人たちとの3ショットを公開し、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
◆清水あす香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「イルミネーションに負けない綺麗さ」「友達もスタイル抜群」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】