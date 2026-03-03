深刻な“鼻血症状”で活動休止中の女優チャ・ジュヨン、話題の新ドラマで復帰か？「前向きに検討中」

健康上の理由で活動休止中の女優チャ・ジュヨンが、新ドラマへの出演を検討していることがわかった。

3月3日、所属事務所ゴーストスタジオの関係者は「チャ・ジュヨンがJTBCの新ドラマ『人間×九尾狐』（仮題）への出演を前向きに検討中だ」と明かした。

【写真】チャ・ジュヨン、1時間以上続く“鼻血症状”を公開

『人間×九尾狐』は、人間を惑わす妖艶な存在と妖物を引き寄せる人間が、運命の交差点で出会う未知数（Ｘ）ファンタジーロマンティックコメディだ。すでにチョン・ジヒョンとチ・チャンウクという豪華キャストの共演が決定しており、大きな注目を集めている。

チャ・ジュヨン

ドラマ『損するのは嫌だから』や『力の強い女 カン・ナムスン』で好評を博したキム・ジョンシク監督と、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』や『ビューティー・インサイド』で多くのファンを虜にした脚本家イム・メアリがタッグを組む。放送前から早くも期待の声が上がっている。

なお、チャ・ジュヨンは最近、長期間繰り返し続いた鼻血の症状により耳鼻咽喉科で手術を受け、現在は活動を一時中断して回復に努めている。本作が復帰作となるか、ファンの関心が集まっている。

◇チャ・ジュヨン プロフィール

1990年6月5日生まれ。2016年のドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』でデビュー。以降、『雲が描いた月明り』『ジャグラス〜氷のボスに恋の魔法を〜』『私を愛したスパイ』などに出演するも大きな注目を集めることはできなかった。そんな彼女は2022年のNetflix『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』で、校内暴力の加害者チェ・ヘジョン役を熱演。強烈な存在感を放ち、一躍注目を浴びた。さらに2025年の時代劇『元敬（ウォンギョン）〜欲望の王妃〜』で初主演を果たし、劇中の濡れ場も話題を呼び、演技の幅を証明した。