物流センターバイトの目撃談も話題に…俳優イム・ジュファン、本業の場で放った圧巻オーラ

物流センターでのアルバイト目撃談が大きな注目を集めた俳優イム・ジュファンが、本業の俳優として公の場に姿を現した。

イム・ジュファンは3月3日、自身のSNSに「タイムスタジオ。ぜひ皆さんも訪れてみてください」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ソウル・蚕室（チャムシル）の百貨店で開催されたポップアップストアのイベントに出席した彼の姿が収められている。

ブラックのレザージャケットを羽織り、全身を黒で統一したスタイリングはシックで洗練されており、フラッシュを浴びながら俳優ならではの圧倒的なオーラを見せつけた。

彼は最近、京畿道・利川（イチョン）にある物流センターでアルバイトをしていたという目撃談が広まり、話題を集めた。目撃談の投稿者は、現場でイム・ジュファンと共に汗を流したと明かし、当時の彼の真面目な働きぶりを伝えていた。

現在は、俳優チャ・テヒョンやチョ・インソンが設立した「ベースキャンプカンパニー」に所属しているイム・ジュファン。事務所側も「過去に物流センターで働いていたのは事実だ」と認め、その誠実な素顔に注目が集まっている。

なお、2003年にデビューしたイム・ジュファンは、ドラマ『雪の女王』『タムナ〜Love the Island』『ああ、私の幽霊さま』『むやみに切なく』など、数々のヒット作に出演し、着実にキャリアを積み重ねてきた。

2023年の主演作『三兄妹が勇敢に〜恋するオトナたち〜』以降、韓国ドラマの次回作はまだ決まっていないものの、2024年と2025年には舞台に挑戦。さらにイギリスドラマ『ギャングス・オブ・ロンドン』シーズン3へのサプライズ出演や、バラエティ番組『見習い社長の営業日誌3』『ハンサムガイズ』への出演など、ジャンルを問わず活動を続けている。

