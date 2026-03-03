花粉の季節がやってきました。鼻水やくしゃみも辛いですが、果物や野菜を食べて口にかゆみなどを覚える「花粉食物アレルギー症候群」が増えているということで、注意が必要です。



今年は花粉量が多いこともあり、増えているというのが「花粉食物アレルギー症候群」です。



花粉症の人が、花粉に含まれるアレルゲンとよく似たタンパク質を含む果物や野菜を食べると、口の中がかゆくなったり、喉がイガイガしたりするなどの症状がみられることです。





名古屋のクリニックでも、花粉食物アレルギー症候群の症状が出る患者が多くなっているということです。名古屋はなまる耳鼻科クリニックの佐藤裕也院長：「スギ花粉のアレルギーと、トマトのタンパク質の構造が似ているんです。なので体が勘違いして、トマトに対してもアレルギーの症状を出してしまう。口の中がイガイガしたり、かゆかったりとか、口の中の症状がメインとなります」佐藤院長によりますと、スギ花粉症の体内では通常より多くの抗体が作られているため、トマトの中の成分に反応してしまい、アレルギー症状が出やすくなるといいます。ほかにもハンノキ、シラカバの花粉に対してはリンゴやモモ、大豆など。ブタクサの花粉では、メロンやスイカなどがアレルギー反応を引き起こす可能性があるといいます。佐藤院長：「（症状が起こるのであれば）その食べ物は避けてもらった方がいいのかなと思います。食べた直後、数分以内に口のかゆみとか違和感が出ますので、その場合はすぐに食事を中止して、吐き出して口の中をよくゆすいでもらう。軽症であることが多いので、症状が治まればいいんですけど、まれに重症化することがあるので、その場合は医療機関を受診されるといいかなと思います」