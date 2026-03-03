向こう一週間、天気の移り変わりは早いでしょう。6日(金)から7日(土)にかけては北海道から九州にかけて広く雨となりそうです。局地的に雷を伴って、雨足が強まる恐れもあります。

5日(木)にかけて東北太平洋側で低気圧発達 暴風の恐れ

明日4日から5日(木)にかけて、低気圧が発達しながら三陸沖をゆっくり進むでしょう。このため5日(木)にかけて東北の太平洋側を中心に暴風が吹き荒れ、海上ではうねりを伴い、しける恐れがあります。





その後6日(金)には別の低気圧や前線が西から近づき、天気は下り坂。低気圧や前線は7日(土)にかけて日本付近を進むため、広く天気が崩れそうです。また8日(日)は北海道付近で低気圧が発達する見込みです。北海道では猛吹雪に注意、警戒が必要です。

短い周期で雨や雪に

季節の変わり目らしく、天気の移り変わりが早くなっています。



明日4日は九州から関東にかけて天気が持ち直し、日中晴れ間の広がるところが多くなりそうです。5日(木)は晴れるところが多く、北海道の雪も次第にやむ見込みです。



ただ晴れの天気は長続きしません。



6日(金)は西から雨の範囲が広がり、午後は九州から東海にかけて広く雨となるでしょう。7日(土)は近畿から北海道にかけて雨や雪が降りやすく、局地的に降り方が強まりそうです。8(日)は天気の回復するところが多くなりますが、北海道では断続的に雪。風も強まり、猛吹雪となる恐れがあります。

スギ花粉の飛散はピーク 対策は万全に

広い範囲で、スギ花粉の飛散が最盛期を迎えています。向こう一週間、九州から関東にかけては一番上のランク「極めて多い」日が多くなりそうです。特に雨の翌日は花粉が大量に飛散します。



花粉症の方は、外出時はマスクや眼鏡などを着用してください。また花粉が付着しにくい、表面がツルツルした素材の上着を選ぶなど、万全な対策でお出かけください。