西川町の菅野大志町長は3日、町議会でおよそ2200万円の退職金を受け取らないと発言しました。菅野町長によるパワーハラスメントを認定した町議会百条委員会の調査結果などを踏まえた意思表明とみられています。



西川町によりますと3日に開会した西川町議会3月定例会で、菅野町長は「退職金を受け取らない」と発言しました。

菅野町長をめぐっては退職した町の元職員などからのパワハラの訴えを受け、町議会のいわゆる百条委員会が調査を進めていました。その結果、合わせて13件の訴えのうち7件についてパワハラに該当すると判断されました。





菅野大志・西川町長「百条委員会の報告書をしっかり精査して、私自身が反省するとともにハラスメントが起きない職場づくりに向けて取り組んでいきたい」町議会百条委員会がパワハラと判断したのは元職員の襟元をつかみ町長室に連れ込んだとされる行為や、複数の職員に対して長時間にわたる叱責やミーティングと称して勤務時間外の個人面談を行うなどした7件についてです。菅野大志・西川町長「こうしてお騒がせしたことに関しては深く反省している。一方で、事実が私の認識と異なっていた部分もあるので、これから精査していきたい」菅野町長は「退職金を受け取らない」と述べた真意についてYBCの取材に対し、「議会での発言がすべて」とコメントしています。現在1期目の菅野町長の任期は4月19日までで、退職金はおよそ2200万円ということです。一方、町議会百条委員会とは別に菅野町長のパワハラ疑惑を調査していた第三者委員会は3月13日に町に対し調査報告書を答申し、3月16日に報告書の内容を町議会に説明する形で公表することが明らかになりました。