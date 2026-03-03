日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が２日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。

この日は「お笑い平成世代と令和世代 すれ違いを埋めよう」。平成世代芸人として、出川哲朗、品川庄司・品川祐、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史。令和世代芸人として、ダウ９００００・蓮見翔、さらば青春の光・森田哲矢、吉住が出演した。

平成世代芸人が、令和世代芸人は本音が分かりにくいと告白。品川は「わーって言ったらマジで傷つく若手もいるじゃん？俺らは若手のとき、先輩に。例えば楽屋あいさつ行く？行かない？とか。『出川！』って言っても良い人。でも、本当に怒る人もいるみたいな…。それを、ちょっとずつ、ちょっとずつ３０年かけて。やっと見極めて『先輩、終わったー』ってなったら、今度は後輩たちに『この子は言っていい子。この子はダメな子』って。また俺らがやるの…？」と笑わせた。

出川は「でも、今、３０年かかったって言ってるけど…。（品川に）初対面のとき、俺、そのまま顔を踏んづけられたからね」と明かして笑わせた。

品川は「俺がラバーソールで踏んづけたら（出川は）『いい若手が出てきたなぁー！』って」と顔面を踏まれたまま笑顔で迎え入れてくれたことを振り返った。出川は「イキの良い…！」と当時を述懐。大悟は、出川のリアクションを絶賛しながら爆笑していた。