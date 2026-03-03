嵐莉菜、緑黄色社会メンバーの意外な経歴が共通点「お二人に比べると恥ずかしい」 映画主題歌にオマージュも
オリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』（3月13日全国公開）の公開直前“春休み”特別試写会が3日、東京・日本女子大学 二階堂トクヨ記念講堂にて行われ、声優を務めた當真あみ、嵐莉菜が登壇。サプライズで緑黄色社会（長屋晴子、小林壱誓、peppe、穴見真吾）が登壇した。
【写真】カワイイ！華やかな衣装で登場した當真あみ＆嵐莉菜
この日は、當真と嵐のトークのあと、、主題歌「風に乗る」を担当する緑黄色社会が学生にサプライズで登場し、生歌唱を披露した。當真が「サビの歌詞が本当に好き」「背中を推してくれる、爽快感のある楽曲」と絶賛する中、司会から登壇者へ向け、映画にちなみ「バレエをやったことがある人」と質問が投げかけられた。これに手をあげたのが嵐、小林、穴見の3人。
小林は「メインはジャズダンスだったんですけど、その基礎で。4歳から大学4年まで」と意外な経歴を明かし、俳優陣、学生たちを驚かせた。穴見の実家はバレエ教室、小林の実家はジャズダンス教室だったことも明かされた。さらに穴見は「僕も2、3歳から高校生くらいまで。僕はロシア系のバレエだったりとか」と明かすとさらに驚きの声が上がった。また、恥ずかしそうに笑いながら、「僕が昔踊っていた曲のオマージュを『風に乗る』に入れたりとか」と本作の主題歌にも密かに影響があったことを告白した。
これに嵐は「お二人に比べると恥ずかしいんですけど、年少から小学校低学年まで…」とポツリ。「私が辞めた理由が、先生が怖いから」と苦笑いし、笑いを誘っていた。
本作は、『ONE PIECE FILM RED』の谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品でキャラクターデザイン・原画を務めた近藤勝也氏が初めてタッグを組んだ作品。當真あみが主演を務めた。
1912年のパリを舞台に、画家を夢見る少女・フジコ（當真）と、薙刀（なぎなた）の名手でありながらバレエへの憧れを胸に秘める少女・千鶴（嵐）が、異国の地で出会い、困難に直面しながらも互いに支え合い、まっすぐに夢を追いかけていく姿を描く青春ストーリーとなる。
