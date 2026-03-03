◇強化試合 侍ジャパン―阪神（2026年3月3日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行う。本大会前の最後の実戦の場となる同戦のスタメンが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」、実践初出場となる岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメンに名を連ねた。

前日と違い1番に大谷が座り、2番に近藤が入った。3番・鈴木、4番・村上、5番に岡本が入り、6番に吉田と本番前最後の実戦で打線のメジャー組がそろい踏みとなった。

大谷は2日のオリックス戦では「2番・DH」で先発出場したものの、3打数無安打で途中交代した。京セラドームは大谷にとって縁深い球場。14年11月12日の日米野球で投手として侍ジャパンデビュー。日本ハム時代の同年に史上初の2桁勝利＆2桁本塁打も達成した。前回23年大会の強化試合では阪神・才木から伝説の“膝つき弾”を放った。阪神戦での快音をファンも待ちわびている。

阪神戦の先発オーダーは以下の通り。

1番 D H 大谷 翔平

2番 右翼 近藤 健介

3番 中堅 鈴木 誠也

4番 一塁 村上 宗隆

5番 三塁 岡本 和真

6番 左翼 吉田 正尚

7番 二塁 牧 秀悟

8番 遊撃 源田 壮亮

9番 捕手 中村 悠平

投手 高橋 宏斗