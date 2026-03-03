スポニチ

　◇強化試合　侍ジャパン―阪神（2026年3月3日　京セラD）

　5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行う。本大会前の最後の実戦の場となる同戦のスタメンが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」、実践初出場となる岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメンに名を連ねた。

　前日と違い1番に大谷が座り、2番に近藤が入った。3番・鈴木、4番・村上、5番に岡本が入り、6番に吉田と本番前最後の実戦で打線のメジャー組がそろい踏みとなった。

　大谷は2日のオリックス戦では「2番・DH」で先発出場したものの、3打数無安打で途中交代した。京セラドームは大谷にとって縁深い球場。14年11月12日の日米野球で投手として侍ジャパンデビュー。日本ハム時代の同年に史上初の2桁勝利＆2桁本塁打も達成した。前回23年大会の強化試合では阪神・才木から伝説の“膝つき弾”を放った。阪神戦での快音をファンも待ちわびている。

　阪神戦の先発オーダーは以下の通り。

1番　D　H　大谷　翔平

2番　右翼　近藤　健介

3番　中堅　鈴木　誠也

4番　一塁　村上　宗隆

5番　三塁　岡本　和真

6番　左翼　吉田　正尚

7番　二塁　牧　　秀悟

8番　遊撃　源田　壮亮

9番　捕手　中村　悠平

　　 投手　高橋　宏斗