9歳・永尾柚乃、大阪USJすでに「15回以上来ています」現地で熱弁をふるう
俳優・仲里依紗、千葉雄大、森崎ウィン、永尾柚乃が3日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で25周年セレモニーに参加した。
【写真】ワクワクが止まらない！キティ＆スヌーピーも登場した25周年セレモニーの模様
USJは、今年3月31日に開業25周年を迎える。アニバーサルイヤーにあたり、あす4日から「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、記念プログラムが幕を開ける。先がけて3日には、報道陣らに『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』などが公開された。
あいにくの雨模様となったが、仲、千葉、森崎、永尾は元気に来場し、セレモニーではパレードの“超Discover U!!!”タイムのダンスを、パークの仲間たちと一緒にノリノリで披露して盛り上がった。
永尾は、USJの思い出を聞かれると、9歳ながら「私は15回以上来ていますね。身長制限で乗れないものもあるんですけど、もう乗れるものは全部乗りました」とさらり。特に『ミニオン・ハチャメチャ・ライド』や『ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー』が好きだと明かし、「（アトラクションに）行って乗って、行って乗って、行って乗って…（クルーに）『お帰り』と言われたこともあります」とにっこりだった。
25周年では『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』と題して、往年のユニバーサル映画作品『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『ブルース・ブラザーズ』の名車などが復活する。永尾は、両作についても熱弁をふるい、「人生何周目ですか？」とツッコまれていた。
