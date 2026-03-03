開設７３周年記念「海の王者決定戦・Ｇ１」が８〜１３日に長崎県のボートレース大村で開催されるにあたり、ＰＲ隊が３日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

前半２日間の１２Ｒはダブルドリーム。初日は地元エースの原田幸哉（長崎）、２日目は２２年に当地ＳＧ・グランプリを制した白井英治（山口）らがスタンバイしている。

ドリーム組以外も今年の各地区選覇者である定松勇樹（佐賀）、山田祐也（徳島）、権藤俊光（大阪）などメンバーは豪華の一語。ボートレース発祥の地は熱く盛り上がるだろう。なお、エンジンは圧倒的な２連対率を誇る１１号機がエース機。２１＆２９号機も評判がいいだけに覚えておきたい。

節間は９日に人気女子レーサーの川井萌（静岡）がトークショーを行うほか、トム・ブラウン（８日）やトレンディエンジェル（１２日）のお笑いライブなど多彩なイベントを用意している。キャンペーンレディーの出田希さんは「遠方で現地観戦が難しいという方は、ぜひこの機会にマイルクラブ大村２４に加入して、ネット投票でお楽しみください」とＰＲ。その上で、推し選手には下條雄太郎（長崎）を挙げ「Ｆ２でも恐れずに（笑）、ぜひ優勝戦に乗ってほしいです」とうなずいた。

売り上げ目標は１１０億円に設定。大村ボートでは今後、９月に次年度のＧ１周年、年末にはＳＧ・グランプリが控えており、それら大一番へ弾みをつけるためにも今大会成功へ関係者が一丸となって準備を進めている。