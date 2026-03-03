ハウスの中は春を思わせるような香り 北秋田市でコゴミの収穫が最盛期 天ぷらやサラダに… 秋田
北秋田市で山菜のコゴミの収穫がいま、盛んに行われています。
ビニールハウスの中は春を思わせるような香りに包まれています。
北秋田市の合川地区にあるこちらのビニールハウスで、いま盛んに収穫されているのが山菜のコゴミです。
山の中などで雪どけ直後に顔を出す早春の味覚、コゴミ。
天ぷらやサラダにして良く食べられています。
山菜や野菜などを生産している栄物産では12棟のハウスでコゴミを育てていて、いま収穫が最盛期を迎えています。
この会社では今シーズン、記録的な大雪で一部のハウスが倒壊したため収量が例年より減る見通しですが、品質は上々に仕上がっているということです。
栄物産 藤嶋佐久榮代表
「『コゴミはまだだか？』とかそういう催促の話があったりしてましたので、それにいまようやくお届けできるようになったのですごいよかったなとは思っています」「みなさんにおいしい新鮮なものを届けてみんなが喜んでもらえるような気持ちで収穫しております」
春を思わせるような香りに包まれながら収穫作業は5月末まで続き、県内をはじめ、全国各地のスーパーなどで販売されます。
