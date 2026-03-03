初回以降、高視聴率を記録している鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。その第6話が3月1日に放送され、物語の新たな局面に反響が寄せられています。

【写真】裏社会で見せる顔と家庭で見せる父の顔とのギャップに…

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

＊以下3月1日放送回のネタバレを含みます。



第6話あらすじ

何者かの巧妙な画策により、早瀬（鈴木亮平）は突如、警察に拘束されてしまう。

身動きの取れない早瀬の前に現れたのは、真北（伊藤英明）。

思いもよらぬ形で差し伸べられた“救いの手”。その真の目的とは一体何なのか。

一方その頃、儀堂（鈴木亮平）は、麻友（黒木メイサ）を救い出すため、単身で合六（北村有起哉）の自宅へと乗り込んでいた。

もはや手段は選ばない儀堂だったが、そこに待ち受けていたのは、用意周到な罠。気づいた時には、すでに合六の策略の中に取り込まれていた。

その事実を知らぬまま拘束されている早瀬のもとに、儀堂から一本の電話が入る。

追い詰められている儀堂、そして囚われた麻友。

二人を救うため、早瀬は“警察”としてではなく、“一人の男”として敵地へと乗り込む決意を固める。

そこに待ち受けていたのは、真の犯人、そして巨大な裏組織。

絶望的な状況の中、早瀬と儀堂はついに同じ敵と対峙する！！

その瞬間、儀堂が見せる“刑事としての矜持”とは。

運命が再び交錯する、物語最大のターニングポイントへ。

公園のベンチで…

この日の放送で、100億円の商品を盗んだのは自分だと自供した後、合六の手下によって銃で撃たれた儀堂。

「麻友に伝えてくれ、早く離婚しろって」と言い残すと、命を落としました。

儀堂の死後、早瀬はハヤセ洋菓子店を訪れ、店を手伝っていた麻友を公園に呼び出します。

「儀堂に何かあったんですか？」と尋ねる麻友に、「ご主人は、裏の組織の金を使い込んでやばい状況になったので、東南アジアのある国に逃げました」とウソをつく早瀬。

それに対し「じゃあ、儀堂は無事なんですね」と麻友が少し前のめりになると、早瀬は「ええ。でも一緒に逃げた女がいるようです」と言い、「これを預かりました」と胸ポケットから離婚届を取り出して、麻友に手渡しました。

さらに「麻友さんとは今後一切かかわりを持ちたくないと言っていました」と続ける早瀬。

離婚届に目を落としていた麻友ですが、静かに顔を上げると、「早瀬さんはこれからどうするんですか」と気丈に振舞います。

そして「ハヤセプリンを試食してください。儀堂は甘いものが嫌いだったから。あなたがこれを食べてるのを見たら、忘れられるような気がして」と言い、自身が開発した新しい商品を差し出しました。



プリンを食べながらすすり泣いて…

スプーンでプリンをすくい、２口ほど口に含んだところで、思わずすすり泣く早瀬。

麻友は「あなたが早瀬陸さんだということは誰にも言いません。お店からも離れるので安心してください。いろいろあるんでしょうけど、すべて終わったら教えてください」と言い終えると、座っていたベンチから立ち上がりました。



麻友が帰ろうと歩き始めたその時、早瀬は顔を上げ「ネックレス！」と麻友に向かって叫びます。

「儀堂さんに返しましたから。儀堂さんはあなたのこと大切に思ってました。麻友さんのこと誰よりも大切に思ってました」

それを聞いた麻友はうなずき「ありがとう」とだけ言って公園を後にしました。

このシーンに視聴者は「離婚届と早瀬の言葉で、儀堂が死んだこと悟っただろうな」「儀堂はあなたを大切に思ってました、って過去形だったところでわかったね」「麻友は賢いから完全に見抜いていたと思う」などと推察。

「海外に逃げたってウソついた後に『大切に思ってましたなんて』なんてつじつま合わないこと伝えてあげるなよ…」「最期までウソを貫いてほしかったけど、それができないのが早瀬の性格をよく表していると思う」という感想も。

「儀堂との約束守ったんだね…」「プリン食べながら泣く早瀬に涙が止まらなかった」と視聴者の涙を誘ったシーンでした。



