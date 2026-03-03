Hans.が、新曲「All I Need」を配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

本楽曲は、ニュージーランドを拠点に活動する韓国系インディーポップアーティスト hanbee（ハンビー）との共作シングル。Hans.は楽曲について「もともと遊び心から気軽に作り始めたアイデアがきっかけでした。」とし、「どこかクリスマスソングのような温かさやノスタルジーも感じられる作品になったように思います。」とコメントしている。

＜Hans. 新曲「All I Need」についてのコメント＞

この楽曲は、もともと遊び心から気軽に作り始めたアイデアがきっかけでした。以前からずっと、1950年代のポップスのような雰囲気を持つ作品を作ってみたいと思っていたんです。そこにhanbeeが加わり、さまざまなレイヤーを重ねてくれたことで、楽曲は一気に輪郭を持ち始めました。制作を進めるうちに、どこかクリスマスソングのような温かさやノスタルジーも感じられる作品になったように思います。さらに印象的だったのは、ソウルでミュージックビデオを撮影したその夜、2025年初めての雪が降ったことです。さまざまな偶然が重なり、この楽曲は自分にとってとても特別な一曲になりました。

（文＝リアルサウンド編集部）