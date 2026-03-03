“コジコジ×チェゴシム”ポップアップ第2弾が池袋で開催！ 新アートのグッズなど約50点が集結
さくらももこ原作の『コジコジ』と韓国発キャラクター“チェゴシム”がコラボレーションしたポップアップイベント「コジコジ×チェゴシム POP UP SHOP」が、3月10日（火）〜3月23日（月）の期間、東京・JR池袋駅南改札前で開催される。
【写真】味のあるセリフの掛け合いに癒される〜！ 新アートのグッズ一覧
■『コジコジ』タッチがかわいい
今回コラボ第2弾として開催される「コジコジ×チェゴシム POP UP SHOP」は、“メルヘンの国に遊びに来たゴシムたち”をテーマに、『コジコジ』タッチで両作品のキャラクターたちを描いた新アートのグッズが展開される期間限定のポップアップイベント。
会場には、新アートをデザインした「アクリルチャーム付きボールペン」や「フレークステッカー」、「ランダムレイヤーアクリルキーホルダー」などが並ぶほか、第1弾商品も含むコラボアイテム約50点が用意される。
また、コラボアイテムを含むチェゴシムと『コジコジ』関連商品を合計2000円（税込）以上購入した人には、特典としてオリジナルの「クリアカード」をプレゼント。加えて、コラボ商品購入のうえSNSアカウントをフォローすると、オリジナルの「ポストカード」ももらえる。
さらに、ポップアップ開催初日となる3月10日（火）からは、チェゴシムのタッチで『コジコジ』に登場する⼈気キャラクターと“ゴシムちゃん”たちを描いた、本コラボオリジナルのLINEスタンプが販売される予定だ。
