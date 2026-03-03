20年目のShall we ダンス？（後編）

パーティーを主催する坂元昭彦さん（83）にとって、大きな節目のイベントが近づいてきました。

【写真を見る】「趣味ではなく、運命」 83歳主催者がたどり着いた境地 20年目のパーティーで見えた“幸せ”のかたち「Shall we ダンス？」後編

20年目の「クリスマス ダンスパーティー」です。

参加費から必要経費を除いたお金を貯めておいて、毎年、みんなが喜びそうなプレゼントを準備します。

社交ダンスパーティーを主催する坂元昭彦さん（83）「会場までプレゼントを持っていって、そうするとみんなわーっていうじゃない。そこが嬉しいというか、あなたたちのためよ～って、うん」

「ある人はね、車のトランクにね、靴とねスカートとシャツと隠してるんだって。そこまでして来たいという、ね。嬉しいですよそういうのは」

「それだけ、シャルウィーダンスって、確かに目に見えない、言葉で言い表せない何かあるんでしょうね、きっとね」

「なんか、やらなければならなくなっちゃったみたいなね、前は僕の趣味だと思って自分で思ってたんだけど、今はもう運命だと思っています。開催することが運命。僕の一生のお仕事。だと思ってます」

～2026年3月1日（日）放送「新 窓をあけて九州」から～

会場に花を生ける常連さんもパーティに向けて気合が入る

ボランティアで花を生けている森田さんにとってもクリスマスパーティーは腕の見せどころ。いつもよりちょっと奮発します。

森田啓市さん「いいユリだ。これ最高です。クリスマスパーティーだからさ、どかんと花火あげんとね。ハハハ」

準備は万端 出来上がりを乞うご期待。

目の不自由な女性は〝衣装選び〟に夢中

中地千恵さんにとっては、出かける準備も楽しみの一つ。

色を識別する機械音「灰色がかった青。灰色。灰色・・・」

中地千恵さん「パーティーとつくと、どれ着ていこうかな～って。大体クリスマスが好きですから、何が何でも行かなきゃいけないなという感じですね」

――やっぱりウキウキしますか？

中地千恵さん「しすぎますね。お嬢ちゃんになってしまいます。18歳ですよ、気分は。本当は61歳です（笑）」

いよいよパーティの幕が上がる

「20年目のクリスマスパーティー」には、100人近くが集まりました。

パーティーを主催する坂元昭彦さん（83）「楽しくあればそれでいい。お互いに下手でも上手でも楽しかったねってそれでいいと思うのよね」

会場に花を生ける森田啓市さん「ありがたいですよ。こういう風にやれる場所をいただいたこと。そういうチャンスをもらったこと。生きてきてよかったなという感じ」

ダンスとの出会いでちょっぴり豊かになる それぞれの人生。ここは 坂元さんが20年間大切に守ってきた場所です。

坂元昭彦さん「あの～、僕、考えたんだけどね。ダンスやってて、僕は幸せだから。これに尽きると思う。いろいろ趣味だとかね、いろいろ考えたけどもそうじゃない。ぼくは幸せなんだよ。」

手を取って、ステップを踏んで、笑顔になる。

21年目も ご一緒に。

――了――

