EV½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¡¡¥Û¥ó¥À¤¬¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ø³«
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï3Æü¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¸þ¤±½¼ÅÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Û¥ó¥À¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼«Æ°Ç§¾Úµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ç½¼ÅÅ»þ¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£
¡¡»öÁ°¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½¼ÅÅ¥×¥é¥°¤ò¼ÖÂÎ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¼«Æ°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÇ§¾Ú¤·¡¢½¼ÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤¿¤À¼«Æ°Ç§¾Úµ¡Ç½¤ÎÂÐ±þ¼Ö¼ï¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î°ìÉôEV¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤ËÌó200´ð¤òÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤ÎÌÚÂ¼±ÑÊå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È³«È¯ÉôÄ¹¤Ï¡¢EVÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢½¼ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀ°È÷¤Ë´Ø¤·¡Ö¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤â¼çÆ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£