【ロンドン＝横堀裕也】スターマー英首相は２日の議会で、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、「我々は（空爆による）空からの体制転換に賛同しない」と述べた。

イラン攻撃への不参加を改めて表明したものだが、トランプ米大統領は不満を隠しておらず、米英間の「特別な関係」を揺るがしている。

スターマー氏は、イラン攻撃への参加に関してトランプ氏と意見の対立があったことを明らかにしつつ、「英国の国益を踏まえて判断するのが私の責務だ」と強調した。その上で、「英国が行動を起こすためには、法的根拠と周到な計画が不可欠だ」と訴えた。

スターマー氏は１日のビデオ声明で、イランによる中東各地への報復攻撃を阻止するため、米軍に英軍基地の使用を認めたと発表した。これに関し、英紙デイリー・テレグラフ（電子版）は２日、トランプ氏がインタビューで「決断までに時間がかかりすぎだ」と不快感を示したと報じた。

トランプ氏は、英政府が当初、基地の使用を拒否したことにも立腹しており、「特別な関係」を念頭に「米英間でこのようなことが起きたのはおそらく初めてだろう」と語ったという。