「大きな波はこれから」原油急騰が納豆価格を直撃？中東危機は日本の食卓に波及　ハウス栽培や肥料にも影響

日々の食事にも、そして腸活や美肌ケアなどでも注目される、日本の食文化に欠かせない納豆。

そんな納豆好きの皆さんにも、この週末からの世界情勢の変化が大きな影響を及ぼすかもしれません。

核開発の放棄に同意しないイランに対し、アメリカが“壮絶な怒り”と名付けた軍事作戦。

これまでの死者はイラン国内で555人。

一方、イラン側の報復で、アメリカ軍の兵士もすでに6人が亡くなっています。

報復の応酬で中東情勢が混迷する中、トランプ大統領はCNNのインタビューで“ビッグウェーブ（大きな波）”に例え、「我々はまだ本格的な攻撃を開始していない。“大きな波”はまだ来ていない。それはまもなく来る」と、さらなるイランへの軍事作戦を予告しました。

そして、アメリカ政府は新たに自国民に対し、15の中東諸国や地域から直ちに退避するよう呼びかけました。

そんなアメリカ・トランプ大統領に対し、3月に訪米する高市首相は「トランプ大統領に対しても、今回のイランの問題についても率直に話をして来る」と述べました。

天然資源の集積地である中東。

その全域に戦火は拡大しつつあります。

日本は原油の多くをUAE（アラブ首長国連邦）やサウジアラビアなどから、LNG（液化天然ガス）の一部もカタールなどから輸入。

いずれもホルムズ海峡を経由して運ばれます。

中東情勢が悪化し原油などの価格が高騰すれば、日本の食卓への影響も懸念されています。

その1つが納豆です。

しかし、日本古来の発酵食品である納豆がなぜ、原油価格の影響を受けるのか。

イートインスペースで納豆の食べ放題を楽しめるという納豆専門店「納豆工房せんだい屋」。納豆を製造販売するせんだい・伊藤英文社長は「納豆だと、容器とか中に使っている被膜（フィルム）、パッケージのフィルムも全て石油原料を使っている」と話します。

また、原油価格の影響はそれだけではなく、「灯油を使ってボイラーをたいて、蒸気を使って大豆を煮ている。そういう意味では製造のコストも上がるし、さらには配送費用も上がるということで、トリプルパンチみたいな」と話し、今後の状況次第では店頭価格の値上げも考えざるを得ないといいます。

さらに以前、青井キャスターが取材に訪れた農家「加瀬園芸」の加瀬好基さんも懸念の声を上げていました。

今の時期は主にキュウリを栽培していますが、「（農業用）ハウスの中で栽培しているので、キュウリは冬場の温度管理が大事。原油が上がってしまうとすごく痛手」と話していて、懸念は他にも…。

作物の生育に必要な窒素肥料は天然ガスをもとに作られているといい、「ホルムズ海峡を通ってくる肥料もあるので、肥料が値上がりしてしまうとそれこそ死活問題になってしまう。長期化ということにならなければいいな」と話していました。