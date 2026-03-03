Ｊ２藤枝は７日のホーム磐田戦に向け、３日に焼津市内で調整を行った。主将のＤＦ中川創にとっては、２０２４年に完全移籍して以来、古巣とは３度目の対戦だ。藤枝は２３年のＪ２昇格以降、磐田と４度対戦し、通算成績は１勝３敗と苦戦している。中川が加入した２４年は磐田がＪ１に所属していたが、昨季はＪ２で対戦し１勝１敗。直近の昨年９月２０日のホーム戦では２―１で勝利している。最終ラインから勢いをつけ、古巣相手に連勝を飾りたいところだ。

前節、今季初のアウェーいわき戦を２―１で制した藤枝イレブン。中川はベンチにとどまったが、「アウェーでいいゲームができたと思います。ホームで磐田という良い相手と対戦できるのはポジティブです。自分たちが築き上げてきたものを、蒼藤決戦（磐田と藤枝のダービーの愛称）で出せるのは楽しみ。自分も積極的にトライしていきたい」と意欲を語った。

特別大会開幕前の１月中旬に行われたトークイベントでは、対戦したいチームとして中川は「磐田」と挙げていた。槙野智章監督が掲げるチームカラー「藤色に街を染めたい」の思いにも共感し、中川は「車を運転していても他の車の後ろに清水や磐田のステッカーが貼ってあったり、街中でポスターを目にしたりすると、せっかく藤枝にもクラブがあるのにという悔しさを感じます。もう一度、ジュビロさんをギャフンと言わせ、静岡の中でも藤枝の存在をアピールしたい」と力強い意気込みを見せていた。（伊藤 明日香）