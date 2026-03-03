【高校野球】高知のコーチに３か月の謹慎処分　部員に「殺すぞ」など暴言　動画がＳＮＳに投稿され発覚

日本学生野球協会は３日、審査室会議を行って高校の処分５件を決定した。高知（高知）のコーチ（３６）に暴言と不適切指導（部内）で１月６日から３か月の謹慎処分、福岡第一（福岡）の部長（３８）に不適切指導（部内）と報告義務違反で１月１１日から２か月の謹慎処分を決めた。

高知のコーチは、２４年１０月に夜食を購入するために寮の規則を破って外出した当時の１年生部員３人を指導する際、「殺すぞ」という発言をした。この様子を当時２年生の寮生が撮影。投稿者は不明だが、今年１月５日にＳＮＳに投稿された。翌１月６日に同校の教員が発見し、ただちに聞き取りや調査が行われた。その中で、新たな暴言が判明。同コーチは２３年１１月にも当時３年生の寮生２人に指導した際、「殺すぞ」「しばくぞ」「なめとんのか」と発言していたという。

福岡第一の部長は、昨年１１月に規則を破って寮から外出した１年生４人に対し、寮の食堂で指導。食堂の机に部長と４人が向き合う形で座って指導していたところ、４人のうちの１人の話を聞く態度に激高し、自分の車のキーケースを机に投げつけた。またパンを運ぶ１キロほどのプラスチックのトレーを強く冷蔵庫にぶつける行為を行った。この指導の様子を別の野球部員が撮影。撮影者は分かっていないが、動画を共有された野球部員が今年１月９日にＳＮＳに投稿した。それを見た１年生部員の保護者が野球部長に電話連絡を行い、翌１０日の朝、部長が教頭に申し出て発覚したという。