鈴木亮平「ちょっと変な人」国民的女優の意外な一面明かす
【モデルプレス＝2026/03/03】俳優の鈴木亮平が3日、「『キリングッドエール』5000万本突破！“大反響”御礼発表会」に3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）、女優の綾瀬はるか、浜辺美波とともに出席。人気女優の一面を明かす場面があった。
【写真】鈴木亮平が「変な人」と評した40歳国民的女優
浜辺は、同日解禁した新CM撮影現場の雰囲気について「すごく楽しくて、みんなの距離がだんだんちょっと近づいてきているうれしさもありましたし、今回、一発でサインを書くっていうのがあったんですけど、スタッフの皆さんが、ただサインを書いただけなのに『ふぅー！』とか『うおー！』みたいに、すごく盛り上がってくださって、すごくテンション上がったし、サインだけなんですけどやりきった感みたいなのが湧いてきて（笑）、楽しかったですね。みんなで見守り合って撮影を進めていきました」と声を弾ませた。
鈴木は「スタッフの皆さんがライブみたいに盛り上がってくださっていて、夜の撮影だったんですけど、入った時から『ふぅー！』って。サイン書いただけなんですけどね（笑）。みんなの絆も深まってきていて、関係性ができてきたというか、綾瀬さんがやっぱりちょっと変な人なんだなっていうのが分かってきたり…」と告白して会場の笑いを誘った。続けて「サインを書いた時、確か浜辺さんと僕が書いて、漢字なんですよね、僕ら。それを見た綾瀬さんが『いいな、漢字か。私、アルファベットだから子どもっぽいんだよね』って言っていて、『アルファベットもいいじゃないですか』って言ったんですけど、多分アルファベットがどうとかじゃなくて、最後に“クマの顔”を書いているんですよね。“ayase”の“e”なのか分からないんですけど、クマちゃんみたいなのが足してあるんです。それがたぶん子どもっぽいんですよね」と分析すると、綾瀬は「そうかもしれないですね（笑）」と笑顔。鈴木は「あとでサインが出てくるので見てください」と呼びかけ、綾瀬は「絶対に注目しないでください（笑）」と照れ笑いを浮かべるなど息の揃ったチームワークを見せていた。
そして綾瀬はパネルに直筆サインを入れる際、先程いじられた“クマの顔”が目立たないよう、キリンのシンボルである“聖獣麒麟”の上にサイン。浜辺は「見えなーい！ざんねーん…！かわいいのに…」と悔しがり、鈴木は「いつもよりクマが小さい！」と指摘。改めて、サインのクマの顔について聞かれた綾瀬は「作品とか用途によって（イラストを）変えていたんですけど、最近、割と（クマの顔に）定着していて、変えたいなと思いつつ（鈴木に）いい感じにツッコんでいただいたので、これを機に小さく描こうかなと思います（笑）」と笑顔を見せた。また、その後サインを書いた鈴木やMrs. GREEN APPLEの3人も自分のサインの最後にクマの顔のイラストを添えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木亮平「やっぱりちょっと変な人なんだな」
◆綾瀬はるか、サインに変化？「いい感じにツッコんでいただいたので…」
そして綾瀬はパネルに直筆サインを入れる際、先程いじられた“クマの顔”が目立たないよう、キリンのシンボルである“聖獣麒麟”の上にサイン。浜辺は「見えなーい！ざんねーん…！かわいいのに…」と悔しがり、鈴木は「いつもよりクマが小さい！」と指摘。改めて、サインのクマの顔について聞かれた綾瀬は「作品とか用途によって（イラストを）変えていたんですけど、最近、割と（クマの顔に）定着していて、変えたいなと思いつつ（鈴木に）いい感じにツッコんでいただいたので、これを機に小さく描こうかなと思います（笑）」と笑顔を見せた。また、その後サインを書いた鈴木やMrs. GREEN APPLEの3人も自分のサインの最後にクマの顔のイラストを添えていた。（modelpress編集部）
