人気YouTuberきりまる「プールも海も10年ぶりくらい」グアムで水着姿＆婚約者との2ショット披露「ひっついてるのラブラブで可愛い」「包容力すごい」の声

人気YouTuberきりまる「プールも海も10年ぶりくらい」グアムで水着姿＆婚約者との2ショット披露「ひっついてるのラブラブで可愛い」「包容力すごい」の声