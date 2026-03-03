人気YouTuberきりまる「プールも海も10年ぶりくらい」グアムで水着姿＆婚約者との2ショット披露「ひっついてるのラブラブで可愛い」「包容力すごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】YouTuberのきりまるが3月2日、自身のInstagramを更新。グアム旅行中の水着ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳美人YouTuber「包容力すごい」婚約者とのグアム旅行で水着姿2ショット
きりまるは「初グアム旅行にきてます プールも海も10年ぶりくらい！！！！笑」とつづり、リゾートでくつろぐ様子を複数枚投稿。青い空と南国らしい木々を背景に、グリーンのギンガムチェックトップスにスカート風ボトムスのヘルシーな水着姿で、スタンプで顔を隠した婚約者と思われる男性とサンベッドに寝そべりながらピースポーズをしている姿を公開している。
他にもプールに入っている様子や食事を楽しむ姿も披露し「グアムまでダイエットめっちゃ頑張った分 旅行中はめちゃくちゃ食べるぞ〜〜」「さあ帰ったら何キロ太ってるかな」「4泊5日たのしむぞ〜！」とチャーミングに続けている。
この投稿には「癒される」「楽しんでね」「グアム羨ましい」「ひっついてるのラブラブで可愛い」「ぽてさん（婚約者）の包容力すごい」などの反響が寄せられている。
きりまるは2026年1月17日、自身のYouTubeチャンネルで結婚することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆きりまる、グアムで水着姿披露
◆きりまるの投稿に反響
