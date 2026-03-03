2026年3月3日放送のトーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に俳優の寺田心さんが出演、将来の夢について語った。寺田さんは7歳の時にデビュー、現在高校3年生だが進路の悩みがあるという。

「前に獣医師になりたいとおっしゃっていましたね」

寺田さんは現在保護犬3匹を含め5匹の犬を飼っている。黒柳さんが「将来の目標は保護犬の活動を広めること？」と聞く。寺田さんは「動物愛護法とかいろいろ強化されているけど保護犬や保護猫がゼロになるかといったらそうではない。保護施設を作って、その中でいろいろな保護活動を広めていけたらいいなと思っている」

黒柳さんは「前に獣医師になりたいとおっしゃっていましたね」と言うと、「そこの進路で少し悩んでいて、僕は俳優を続けていきたいと思っていて、むしろ保護活動を広めるなら俳優業をしていかないと大きな目的を果たせなくなるのではと思っている」と話した。

座右の銘は「予の辞書に不可能はない」

黒柳さんが「何事も不可能はないと思ってるんですってね」と尋ねると、寺田さんは座右の銘として、ナポレオンの「予の辞書に不可能はない」を挙げた。そして、「どの方も小さい頃に宇宙飛行士になりたいとか警察官や俳優になりたいとかいろんな夢を抱いているけど、今って現実的に考えちゃうのか『なれないでしょ』『できないんじゃないかな』と考えがちと思うが、なっている人もいるし、それに対しての努力量が違うだけでなれないということは絶対にないと思う。だから僕はその言葉を大事にしたい」と話した。

